So funktioniert die Ausleihe

Die „Bücherei der Dinge“ hat zu den üblichen Zeiten der Gemeindebücherei Hahnstätten geöffnet: Montag, 15 bis 18 Uhr, und Donnerstag, 16 bis 19 Uhr. In dieser Zeit können Interessierte in den Räumen der Begegnungsstätte in unmittelbarer Nachbarschaft der Bücherei und des Rathauses der Ortsgemeinde Hahnstätten, Kirchgasse 20, die gewünschten Gegenstände ausleihen. Die maximale Dauer beträgt zwei Wochen.