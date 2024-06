Plus Bad Ems

Sinfonietta im Emser Kurtheater: Gala beschert fulminanten Hörgenuss

Von Andrea Schneider

i Stücke von Georges Bizet, Jacques Offenbach, Guiseppe Verdi und anderen Komponisten führte die Emser Sinfonietta unter der Leitung von Herman Wagener kürzlich im Bad Emser Kurtheater auf. Foto: Andrea Schneider

Operngala in Bad Ems? Ist das nicht etwas Altmodisches, ein vollkommen aus der Mode gekommenes Format der Musikpräsentation für die ältere Generation? Mitnichten. Das Wiederhören bekannter Melodien, einer Art Hitparade der Opernliteratur in historischem Ambiente, hat nichts an Attraktivität verloren.