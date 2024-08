Seltsames Vertragsgebaren: Rentner aus Staffel ist von GigaNetz enttäuscht

Kernstadt Limburg geht beim Anschluss leer aus

Die Deutsche GigaNetz will alle Limburger Stadtteile und Blumenrod an das Glasfasernetz anschließen. Ob es dazu tatsächlich kommt, soll allerdings erst Ende des Jahres feststehen. Wer hingegen in der Kernstadt wohnt und auf die Deutsche GigaNetz gesetzt hat, geht leer aus.