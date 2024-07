Plus VG Nastätten/VG Loreley

Seit 20 Jahren eine Institution: Initiative 55 plus-minus bringt Generationen zusammen

Von Marta Fröhlich

i Das neunköpfige Leitungsteam rund um Dieter Zorbach (Mitte) hat schon allerlei gemeinsam auf die Beine gestellt. Foto: Dieter Zorbach

Was passiert, wenn wir älter werden? Was kommt nach dem Beruf? Ein tiefes Loch? Ganz klar nein, sagt die Initiative 55plusminus und will Menschen auch im Alter zeigen, wie selbstwirksam und kompetent sie sind. Und das schon seit 20 Jahren. Zum Jubiläum wirft Gründer Dieter Zorbach einen Blick zurück – und auch nach vorn.