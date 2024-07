Plus Limburg-Staffel

Schwieriger Standortwechsel: Kartonspezialist zieht Ende 2025 nach Staffel

Von Stefan Dickmann

i Kartonspezialist zieht Ende 2025 nach Staffel Foto: Firma Bührer & Wehling

Die Stimmung auf dem großen leeren Grundstück passt zum Wetter. Fünf Herren und eine Dame stehen auf einer Schotterfläche, die Julisonne strahlt vom wolkenlosen Himmel. Hier am Stadtrand von Limburg, noch in Staffel, fast schon in Elz, in direkter Nähe zu B 8, ICE-Trasse und A 3 will sich ein Unternehmen ansiedeln, dessen Mutterkonzern aus dem Schwabenland ein Kartonspezialist ist.