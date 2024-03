Plus VG Nastätten

Schüler packen bei Kommunalwahl mit an: So viele Wahlhelfer folgen Aufruf der VG Nastätten

Von Marta Fröhlich

i Die Mutter aller Wahlen, die Kommunalwahl steht mit der Europawahl im Juni an. In der VG Nastätten können dieses Jahr auch Jugendliche und junge Heranwachsende mit anpacken. Foto: Paul Zinken/picture alliance/dpa

Lesezeit: 2 Minuten

Was macht eigentlich der Gemeinderat? Und wie wird man Ortsbürgermeister? Während die Welt- und Bundespolitik vielen Jugendlichen zumindest in Zügen bekannt ist, scheint das wortwörtlich Naheliegende oft weit weg. Wie Kommunalpolitik im eigenen Dorf funktioniert und wie die „Mutter aller Wahlen“, so VG-Bürgermeister Jens Güllering, eigentlich abläuft, das soll nun ein bisher einmaliges Projekt Schülern aus der Region näherbringen.