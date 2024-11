Plus Schönborn

Schönborn muss BI Gerichtskosten erstatten

i Wer von Schönborn aus die Straße in Richtung Hof Schauferts nimmt, der sieht nicht weit vom Ortsausgang entfernt auf der rechen Seite den Auberg und damit den designierten Standort für den umstrittenen 5G-Mobilfunkmast. Foto: Johannes Koenig

5566,31 Euro: Diese Summe musste die Ortsgemeinde Schönborn nach einem Urteil der 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz an die örtliche Bürgerinitiative (BI) zahlen. Was der langen Kontroverse rund um den Bau eines 5G-Mobilfunkmastes am Schönborner Auberg ein weiteres Kapitel hinzufügt. Nun wurde in den vergangenen Monaten um die Deutungshoheit gerungen und welche Seite „gewonnen“ hat.