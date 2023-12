Plus Balduinstein Schock in Balduinstein: Tonnenschwerer Felsbrocken landet in Vorgarten Erst der Starkregen und die Schlammlawine, dann der Wintereinbruch mit schwerem Schnee und zahlreichen umgestürzten Bäumen – und jetzt das... Von Hans Georg Egenolf

Ein vier bis fünf Tonnen schwerer, riesiger Felsbrocken hat sich aus dem Hang des Lahntals gelöst, ist etwa 40 Meter tief abgestürzt und in einen Garten an der Cramberger Straße eingeschlagen; 20, 30 Meter vom letzten Wohnhaus am Ortsausgang in Richtung Cramberg entfernt, direkt neben der Kreisstraße. Niemand ist verletzt ...