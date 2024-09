Plus Bad Ems

Schloss Balmoral Bad Ems: Von illustren Kurgästen und Brandresten mit Rosen

Von Ulrike Bletzer

i Annegret Scholz-Werner (2. von links) erläuterte beim Tag des offenen Denkmals den Teilnehmern Wissenswertes zur Geschichte des Schlosses Balmoral. Zu sehen sind einige der Aquarelle und Siebdrucke der Stipendiatin Josephine Adu. Foto: Ulrike Bletzer

Das eine Gebäude strahlt in voller Pracht, das andere trägt tiefe Wunden: In der Artist Residency Schloss Balmoral drehte sich der Tag des offenen Denkmals sowohl um die Geschichte des Hauses selbst als auch um eine der größten Tragödien, die Bad Ems jemals erlebt hat: den Dachstuhlbrand am 3. Juli, der im Haus der Vier Türme historische Bausubstanz von unschätzbarem Wert zerstört hat.