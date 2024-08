Plus Limburg

Sanierung des Gotteshauses: Wie eine Drohne die Zukunft des Limburger Doms sichert

Von Andreas Egenolf

i Per Drohne wird von der Firma F7 Digital derzeit der Limburger Dom vermessen, um anschließend ein 3D-Modell der Kathedralkirche für die weitere Sanierungsplanung zu erstellen. Foto: Andreas Egenolf

Über den Köpfen eines älteren Touristenpaares auf dem abgesperrten Domplateau in Limburg surrt es gewaltig. Die Frau richtet ihren Blick gen Himmel und winkt freundlich in Richtung der Drohne, die über ihnen kreist. „Wir kommen jetzt bestimmt in die Zeitung“, scherzt die ältere Dame. Doch für die Presse oder touristische Zwecke ist das Flugobjekt hoch oben über der Lahnstadt nicht in der Luft. Es hat eine wichtigere Aufgabe zu bewältigen: Die Zukunft des Limburger Doms zu sichern.