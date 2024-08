Plus Braubach/Mittelrhein

Sagenhaft wandern mit unserer Zeitung und der Buga: Am 13. Oktober geht's rund um Braubach los

i Auf dem Köhlerweg gibt es wunderbare Ausblicke ins Mittelrheintal auf die Marksburg und bis zu Schloss Stolzenfels. Die 8,5 Kilometer lange Tour startet um 11 Uhr am KD-Anleger in Braubach. Fotos: Andreas Jöckel Foto: xx

„Sagenhaft wandern in und um Braubach“ heißt es beim RZ-Buga-Wandertag am Sonntag, 13. Oktober. Zur Auswahl stehen fünf geführte Strecken rund um die Wein- und Rosenstadt. Die offizielle Eröffnung ist um 10.30 Uhr; Start der Wanderungen ab 11 Uhr. Start und Ziel sind die Rheinanlagen beim KD-Anleger in Braubach.