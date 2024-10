Plus Region

Rhein-Lahn-Kreis: Syna investiert in Stromleitungen für Rechenzentren – Anschluss von Solarparks wird geprüft

i 1 Milliarde Euro will der Netzbetreiber Syna bis 2018 in den Ausbau der Netze investieren, um diese für die Energiewende vorzubereiten. Symbol Foto: Koenig

„Die Energiewende findet in den Verteilnetzen statt.“ Dieses Motto hatten der kaufmännische Geschäftsführer des regionalen Stromnetzbetreibers Syna, Marcel Rohrbach, und sein Kollege, der technische Geschäftsführer Andreas Berg, bereits im vergangenen Jahr ausgegeben. „Die Syna investiert in den kommenden fünf Jahren mehr als 1 Milliarde in Netzausbau, Digitalisierung und Infrastruktur“ , so die Ansage.