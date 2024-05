Plus St. Goarshausen/St. Goar

Rhein in Flammen: St. Goarshausen ist spät dran

i St. Goar ist bereits dabei, Schiffsplätze für Rhein in Flammen zu vermarkten. Ein Vertrag zwischen St. Goar und St. Goarshausen ist noch nicht unterzeichnet; ob es in diesem Jahr noch dazu kommt, ist fraglich. In der Loreleystadt soll es ein abgespecktes Landprogramm geben. Foto: Philipp Lauer

Die Traditionsveranstaltung Rhein in Flammen wird in diesem Jahr am Freitag, 20., und Samstag, 21. September, stattfinden. Während die Stadt St. Goar bereits in die Werbung für ihr Landprogramm und die Vermarktung der Plätze auf den Schiffen eingestiegen ist, sieht es in St. Goarshausen noch düster aus.