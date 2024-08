Plus Rhein-Lahn

Rhein in Flammen: In der Region wird an vielen Ufern gefeiert

i Unbestrittener Höhepunkt des dreitägigen Sommerfestes ist immer das große Abschlussfeuerwerk, zu dem sich die Schiffe nach ihrem Korso unterhalb der Festung Ehrenbreitstein sammeln. Das Fest steigt vom 9. bis 11. August in Koblenz und den Nachbargemeinden am Rhein. Foto: Koblenz-Touristik/Dominik Kretz

Die Qual der Wahl: Wer am kommenden Samstag aus erster Reihe einen guten Blick auf das Feuerwerk erhaschen oder Bühnenprogramm genießen möchte, der hat in der Region reichlich Gelegenheit dazu: In Lahnstein locken Partys an zwei Rheinufern, Braubach lädt zu Livemusik und in Osterspai tritt ein DJ auf.