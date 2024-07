Plus Lahnstein/Braubach

Rhein in Flammen: Das ist in Lahnstein und Braubach geplant

i Der Blick auf die hell erleuchtete Marksburg ist einer der Höhepunkte in Braubach. Foto: Sonja Herber

Es ist eine der größten Veranstaltungen am Mittelrhein: Rhein in Flammen. Am Samstag, 10. August, wird wieder ein festlich beleuchteter Schiffskonvoi von Spay nach Koblenz fahren, und Zehntausende werden an den Rheinufern feiern. Die Koblenz-Touristik hatten in diesem Jahr die Gesamtorganisation in der Hand. Doch auch in Braubach und Lahnstein laufen seit Wochen die Vorbereitungen für das Megaevent.