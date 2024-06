Reiterin stürzt im Mühlbachtal: Radfahrer findet Schwerverletzte

Anzeige

Die Polizei war am Freitag gegen 18.05 Uhr alarmiert worden. Die 14-Jährige, die von Nassau aus mit ihrem Pferd in unbekannte Richtung ausgeritten war, verunglückte, konnte jedoch noch einen Anruf an ein Familienmitglied absetzten, ohne jedoch ihre genaue Position beschreiben zu können. Daher wurden für die Suchmaßnahmen neben der Einbindung des Polizeihubschraubers auch starke Kräfte der ortsansässigen freiwilligen Feuerwehren alarmiert.

Gegen 19 Uhr entdeckte dann aber ein Radfahrer die verletzte Reiterin im Bereich des Mühlbachtals zwischen Nassau und Singhofen.

Die Rettungskräfte wurden mithilfe der Feuerwehr zur Bergung im unwegsamen Gelände herangeführt. Die Verletzte wurde anschließend medizinisch versorgt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. red