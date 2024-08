Plus Mittelrhein

Rebfläche geht zurück: Stirbt der Steillagenweinbau am Mittelrhein aus?

i Der Steillagenweinbau am Mittelrhein steht unter Druck: Die Rebflächen gehen seit Jahren zurück, die Arbeit ist aufwendig, die Kosten sind hoch. Gleichzeitig wächst die billige Konkurrenz aus dem Ausland. Und die Winzer haben teils Nachwuchsprobleme. Foto: Danny Gohlke/dpa

Von 2019 bis zum Jahr 2023 ist die bestockte Rebfläche am Mittelrhein von 448 auf 439 Hektar zurückgegangen. Das Deutsche Weininstitut (DWI) führt als Gründe für den Rückgang des Weinbaus unter anderem den Nachfolgemangel, die aufwendige Bewirtschaftung in den Steillagen und Klimaveränderungen an.