Plus Holzappel/Herthasee Prominente Headliner am Herthasee: Vader und Haggard bei Mahlstrom-Open-Air Von Johannes Koenig i Die Black-Metal-Band Ellende aus Österreich rockte im vergangenen Jahr die Bühne am Herthasee. Dieses Jahr sind die Musiker zwar nicht mit dabei, aber Black-Metal scheint auch diesmal gut im Programm vertreten zu sein. Foto: Steffi Seubert/Mahlstrom-Festival Vader und Haggard am Herthasee: Das Mahlstrom-Open-Air-Festival kann diesmal zwei Urgesteine der Metal-Szene nach Holzappel lotsen. Knapp 20 Bands werden von Donnerstag bis Samstag (13. bis 15. Juni) dort spielen. Passend zur Naturkulisse des Herthasees wird es wieder viel Folk- und Pagan-, aber auch Black- und Death-Metal geben. „Das Festival ist quasi die eigene Playlist“, scherzt Veranstalter Frederick Range über die Auswahl. Lesezeit: 3 Minuten

Nachdem vergangenes Jahr erst noch unklar war, ob es 2024 überhaupt ein Mahlstrom-Festival geben wird, stehen Frederick Range und sein 40-köpfiges Team nun erneut in den Startlöchern. „Denn man hängt dann doch an seinem eigenen kleinen Metal-Festival“, so Range. Und diesmal hat er finanziell auch ein bisschen tiefer in die ...