Projekt vorgestellt: Nahwärme soll Nastättern einheizen

Von Thorsten Stötzer

i Hier in der Brückwiese in Nastätten soll bald ein Heizhaus stehen, wo früher eine Kleinbahnlok ausgestellt war. Die Schilder „St. Goarshausen“ und „Zollhaus“ verweisen auf die frühere Streckenführung der Nassauischen Kleinbahn. Foto: Thorsten Stötzer

Wo jahrzehntelang eine alte Kleinbahnlok in der Nastätter Brückwiese stand, soll bald ein neues Stück Infrastruktur entstehen in Form eines Heizhauses. „Es sollte ein Klinkerhaus sein“, um sich der Umgebung wie dem ehemaligen Gaswerk gegenüber der B 274 anzupassen, sagt Helmut Maxeiner in einer Informationsveranstaltung der Stadt Nastätten, mit der er gemeinsam das Grundstück ausgesucht hat. Die Planungen in Sachen Nahwärme sind also bereits weit fortgeschritten in dem Gebiet.