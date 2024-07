Plus Lahnstein

Probleme mit Wildschweinen: Ohne Einzäunung geht es nicht

i Eine Wildschweinrotte läuft über die Straße in einem Wohngebiet. In Lahnstein sorgt der tierische Besuch für viel Ärger. Foto: Steffen Rasche/dpa

„Die Wildschweine sind los – und zwar nicht am Waldrand, sondern im Wohngebiet, in zentraler Lage.“ Der Lahnsteiner Hans-Peter Müller hat sich in seiner Not an unsere Zeitung gewandt. Das Schwarzwild aus dem nahe gelegenen Wald macht immer wieder Ärger. Und nicht nur ihm. Viel wahldnahe Wohngebiete am Rande der Städte und Gemeinenden haben diese Probleme.