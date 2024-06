Plus Rhein-Lahn Positives Fazit nach Messe in Pohl: Dank Jobnox gibt es viele neue Ausbildungsverträge Von Michael Stoll i Sich in verschiedenen Bereichen von Handwerk, Industrie und Dienstleistungen auszuprobieren, rund um das Thema Ausbildung und Beruf vieles zu erleben – das ist eine der Kernqualitäten von Jobnox, der Mitmachmesse im Limeskastell in Pohl. Foto: WFG Rhein-Lahn/FS Medien, Friedhelm Schierle Die Messe Jobnox am und im Limeskastell in Pohl soll eine Antwort sein auf Fach- und Nachwuchsmangel in der Wirtschaft und zugleich vor allem jungen Leuten die Berufsentscheidung erleichtern. Mit Tanja Steeg von der Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft (WFG) Rhein-Lahn, die die Messe nun zum zweiten Mal veranstaltet hat, und Landrat Jörg Denninghoff sprachen wir über das Fazit nach der Veranstaltung. Lesezeit: 4 Minuten

2000 Schüler sind in diesem Jahr nach Pohl gekommen, 110 Aussteller, Jobnox ist um 30 Prozent gegenüber der Premiere im vergangenen Jahr gewachsen. Wie erfolgreich war die Messe in diesem Jahr konkret? Steeg: Wir hatten knapp 8000 Besucher an beiden Tagen, was gegenüber dem vergangenen Jahr eine Steigerung um rund 2000 ...