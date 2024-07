Polizeinachwuchs der BBS Lahnstein erhält Zeugnisse – Für Vorbereitungsdienst qualifiziert

Anzeige

Damit haben sie die direkte Qualifikation für den Vorbereitungsdienst bei der Polizei erreicht, teilt die Schule mit. In seiner Begrüßung beglückwünschte Schulleiter Dietmar Weber die Absolventen. Er gab ihnen als Rat mit auf den weiteren Berufsweg, dass sie ihre Wurzeln nicht vergessen mögen und sich an die Gemeinschaft, in der sie in den vergangenen zwei Jahren gewachsen seien, erinnern und in Kontakt bleiben. „Bleiben Sie beharrlich! Lassen Sie sich nicht beirren. Halten Sie Ihre Träume hoch!“, ermunterte er sie.

Die frisch gebackenen staatlich geprüften Assistenten für Polizeidienst und Verwaltung wurden von Polizeidirektorin Judith Krämer, Leiterin der Zentralstelle für Werbung und Einstellung, daran erinnert, dass sie vor zwei Jahren aus 334 Bewerbern ausgewählt worden waren und damit die erste Hürde auf dem Weg in den Polizeidienst genommen hatten. Mit dem Empfang ihrer Abschlusszeugnisse und den Einstellungszusagen für die Ausbildung an der Polizeihochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am Campus Hahn sei nun die zweite Hürde übersprungen. Dort werden sie die dritte Hürde in Angriff nehmen: das dreijährige Studium zum Bachelor.

Weiterhin gratulierten Polizeirat Dennis Litz, Leiter des Stabsbereichs 1 beim Polizeipräsidium Koblenz) und Rita Becker vom Sachbereich 14 Aus- und Fortbildung/Koordination Höhere Berufsfachschule den zukünftigen Polizeianwärtern. Emotional wurde es bei der Rede von Klassenlehrer Georg Bruchhof, der seiner Klasse bescheinigte, von Beginn an weitestgehend selbst motiviert gewesen zu sein, mit allen Herausforderungen zurechtgekommen zu sein und auch temporäre Krisen bravourös gemeistert zu haben.

Klassensprecherin Anouk Schaub hob in ihrer Rede den unermüdlichen Einsatz der Lehrkräfte hervor und dankte für ihre Geduld und ihren Beistand. Die von der Klasse vorbereitete Diashow mit Bildern der Klassenfahrt zeigte, dass in den zwei gemeinsam verbrachten Schuljahren an der Berufsbildenden Schule Lahnstein nicht nur gemeinsam gelernt, sondern auch gefeiert wurde. Eingerahmt wurde die Veranstaltung von musikalischen Beiträgen der schuleigenen Combo, bestehend aus den drei Lehrkräften Thomas Peters, Manuela Altenkamp und Britta Kleine-Tebbe.

Mit dem Naspa-Schulpreis ausgezeichnet wurden Anna-Katharina Eggerath für besonderes Engagement in der Klasse sowie Fabian Simon für herausragende schulische Leistungen. Im Anschluss wurde auf dem Schulhof auf die schulischen Erfolge angestoßen und gebührend gefeiert. red