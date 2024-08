Polizei bittet um Hilfe: 77-jähriger Mann aus Lahnstein wird vermisst

Ein 77-jähriger Mann aus Lahnstein wird vermisst. Das teilt das Polizeipräsidium Koblenz mit, das bei der Suche nach dem Senior um Hilfe aus der Bevölkerung bittet. Der Mann ist demenzkrank und befindet sich womöglich in einer hilflosen Lage.

Wie die Polizei berichtet, ist der 77-jährige Uwe Herbert Glende am Mittwochabend um 19.30 Uhr durch Angehörige bei der Polizei Lahnstein als vermisst gemeldet worden.

Laut Angaben wohnt der Mann alleine in einer Wohnung in Lahnstein und hatte diese mit unbekanntem Ziel verlassen. Der Vermisste ist an Demenz erkrankt und wird regelmäßig durch einen Pflegedienst betreut. Der letzte Kontakt zum Vermissten fand etwa 24 Stunden vor der Vermisstenmeldung statt.

Bedingt durch die Demenzerkrankung ist der Senior teils orientierungslos und kognitiv eingeschränkt. Es könne also nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Der 77-Jährige führt kein Mobiltelefon mit sich und verfügt auch über kein Fortbewegungsmittel.

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt:

1,85 Meter groß

sehr schlank

graues, lichteres Haar

Schnauzbart

große Zahnlücken

Hörgeräte

spricht undeutlich

trägt wahrscheinlich Hemd und Jeans oder Trainingshose

Wer den Mann gesehen oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort hat, kontaktiert die Polizei Lahnstein unter 02621/9130 oder jede andere Dienststelle. red