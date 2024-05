Plus Lahnstein

Podiumsdiskussion von Kolping: Bürger machen sich ein Bild der Spitzenkandidaten

i Diskutierten engagiert und wollen sich auch in den kommenden Jahren für die Belange Lahnsteins einsetzen (von links): Jutta Niel (Grüne), Jochen Sachsenhauser (SPD), Reiner Burkard (FBL), Stefanie Muno-Meier (ULL) und Johannes Lauer (CDU). Fotos: Tobias Lui Foto: tl

In etwas mehr als drei Wochen, am Sonntag, 9. Juni, sind rund 14.000 Wahlberechtigte in der Stadt dazu aufgerufen, neben Kreistag und Europarat auch ihre Vertreter für den Lahnsteiner Stadtrat zu bestimmen. Seit Wochen werben CDU, SPD, Unabhängige Liste (ULL), Grüne, Freie Bürgerliste (FBL) und FDP um Stimmen.