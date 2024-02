Plus Limburg Podiumsdiskussion im Limburger Kolpinghaus: Das lange Warten auf Reformen in der Kirche Für Katholiken gleicht die Hoffnung auf Reformen ihrer Kirche einem Wartesaal des Lebens. Hatte ihnen der Synodale Weg hierzulande einen Silberstreif am Horizont eröffnet, so scheint alles schon wieder beendet zu sein. Von Dieter Fluck

Kurz vor Beginn der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Augsburg wurden alle gut gemeinten Beschlüsse zu Veränderungen in einem Brief aus Rom gestoppt. Unterdessen laufen der katholischen Kirche die Mitglieder davon. Allein in den beiden Vorjahren war es mehr als eine Million. Ungewollte Aktualität „Wie weiter?“ So lautete die zentrale Frage, die ...