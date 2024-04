Plus Bad Ems-Nassau Pläne in Bad Ems: Neue Grundschule soll am Sportplatz entstehen Von Andreas Galonska i Neben der Halle am Sportplatz Hasenkümpel könnte eine neue Grundschule in Bad Ems gebaut werden. Sie soll vor allem die Freiherr-vom-Stein-Schule, aber auch die Ernst-Born-Schule entlasten. Foto: Andreas Galonska Wie sieht die Zukunft der Grundschulen in der Verbandsgemeinde (VG) Bad Ems-Nassau aus? Das war eines der Themen, die kürzlich im Schulträgerausschuss der VG unter Beteiligung von Schulleitern diskutiert wurde. Lesezeit: 2 Minuten

In kleiner Runde stellte Uwe Bruchhäuser (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau den Sachstand zu den Schulen vor, Beschlüsse wurden nicht gefasst. Zunächst ging es um die Entlastung der Freiherr-vom-Stein-Schule in Bad Ems, die längst an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen ist. Eine Erweiterung der Einrichtung im Stadtteil Spieß mitten in einem ...