Plus Limburg Pinocchio ’90 und der Limburger Jazzclub: Der Zirkus Musicus ist am 16. Juni wieder da Von Dieter Fluck i So bunt geht es im Zirkus Musicus zu. 2019 zeigten Tänzerinnen vor der Kulisse der Jazzclub-Musiker, was sie auf dem Seil können. Foto: Dieter Fluck Im Mai 2019 war die Premiere einer ganz besonderen Aufführung. Im Dorfgemeinschaftshaus Lindenholzhausen hob sich der Vorhang für den Zirkus Musicus. Die Internationale Theatergruppe Pinocchio ’90 brachte zusammen mit dem Jazzclub Limburg eine fantastische Geschichte auf die Bühne. Lesezeit: 2 Minuten

Schon damals stand fest, dieses zauberhafte Erlebnis eines ungewöhnlichen Musiktheaters muss es noch einmal geben! Am Sonntag, 16. Juni, ist es so weit. Um 13 Uhr hebt sich erneut der Vorhang für diese bunte Show in der Manege. Eine zweite Vorstellung um 16 Uhr ist ausverkauft. „Wir wollen einmal mehr ...