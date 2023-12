Plus Bad Ems Pink Floyd Tribut in Bad Ems: Die dunkle Seite des Mondes leuchtete taghell Die legendäre britische Rockband Pink Floyd bestand aus vier Mitgliedern. Nun kam eine 14-köpfige Truppe auf die Bühne des Kurtheaters und interpretierte etliche Stücke ihrer Vorbilder. Zu viel des Guten? Keineswegs! Von Andreas Galonska

One of These Pink Floyd Tributes heißt die versierte Band, die in unterschiedlichen Formationen auftritt und Musik der progressiven Band wieder auf die Bühne bringt. Dabei werden die Stücke, die Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright und Nick Mason – nicht zu vergessen, Syd Barrett in den Anfangsjahren – nicht ...