Pflege demokratischer Traditionen ist wichtig: Große Vorbilder wirkten an Rhein und Lahn

Volkskundler und Kulturwissenschaftler lebt im Rhein-Lahn-Kreis

Prof. Dr. Dieter Kramer wurde 1940 in Rüsselsheim geboren, studierte zunächst in Mainz, dann in Marburg bei Wolfgang Abendroth. 1987 habilitierte er an der Universität Wien im Fach Europäische Ethnologie. 1965 bis 1976 ging er an das Institut für mitteleuropäische Volksforschung in Marburg, war Gastprofessor in Salzburg und Innsbruck. 1977 bis 1990 arbeitete er im Dezernat Kultur und Freizeit der Stadt Frankfurt unter dem Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann. 1990 bis zu seiner Pensionierung 2005 folgte das Frankfurter Museum der Weltkulturen. 2006/2007 war Dieter Kramer Sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ des Bundestages. Zu seinen vielen Buchveröffentlichungen zählen Arbeiten über Tourismus, Kulturpolitik, Kultur und Politik sowie Migration.