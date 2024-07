Plus Nastätten

Pfarrerkabarett in Nastätten: Ein höllisches Vergnügen im Bürgerhaus

Von Ulrike Bletzer

i Dieses kirchliche Kabarett sorgte mit dem „weißblauen Beffchen“ für Begeisterung (von links): Irene Geiger-Schaller, Hannes Schott, Anne-Bärbel Ruf-Körver und Josef Höglauer. Foto: Ulrike Bletzer

Jetzt wissen wir endlich, was im Kopf eines Pfarrers oder einer Pfarrerin so vor sich geht. Zum Beispiel, wenn der obligatorische Geburtstagsbesuch bei der betagten Frau Huber ansteht: Den in höchsten Tönen gelobten Kuchen findet man in Wahrheit scheußlich, das vom Geburtstagskind erwünschte Gebet bringt man halt irgendwie hinter sich, und auf dem Weg zum Ausgang heißt die nächste Mission schlicht: „Sofort die Toilette aufsuchen.“