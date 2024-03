Plus Rhein-Lahn Personalmangel bei der Bahn: Zugverkehr auf der rechten Rheinseite nur eingeschränkt möglich Von Hans-Peter Günther i Foto: Tom Weller/picture alliance/dpa Aufgrund von Personalmangel ist der Zugverkehr auf der rechten Rheinseite am Donnerstagmorgen komplett eingestellt worden. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Mittlerweile fahren einige wenige Züge wieder. Lesezeit: 1 Minute

Bereits seit Tagen konnten lediglich die Züge der Rheingaulinie (RB10) zwischen Wiesbaden und Koblenz die Rechte Rheinstrecke befahren, zeitweise aber nur im Stundentakt. Grund dafür war die Unterbesetzung des für den Streckenabschnitt von Eltville bis Oberlahnstein zuständigen Stellwerksbereiches in der Betriebszentrale in Frankfurt. Dieses trägt betriebsintern den Namen "Stellwerk Oberlahnstein". Am ...