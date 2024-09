Plus Mittelrhein

Pendlerfrust am Rhein: Betroffene berichtet

Von Mira Zwick

i Vergeblich warteten Passagiere am Freitagvormittag entlang der rechten Rheinseite auf den Zug. Rund 5000 bis 6000 Passagiere waren schätzungsweise von den Zugausfällen betroffen. Foto: Mira Zwick

Eine „Ignoranz dem Fahrgast gegenüber“ nennt Bettina Harleb die Zugausfälle auf der Strecke zwischen Kamp-Bornhofen und Koblenz, die am vergangenen Freitag in einen Komplettausfall aller Züge zwischen Wiesbaden und Niederlahnstein zwischen 6 und 12 Uhr gipfelte. Grund war eine Erkrankung eines Zugverkehrssteuerers, der speziell für das Stellwerk in Oberlahnstein geschult ist und nicht ohne Weiteres ersetzt werden konnte (wir berichteten).