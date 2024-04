Plus Nastätten/Koblenz

Paulinenstift Nastätten: CDU fordert Sondersitzung

i Das Paulinenstift in Nastätten Foto: Markus Eschenauer (Archiv)

Wie geht es weiter mit dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) – und was wird aus dem Krankenhausstandort Nastätten? Das sind die drängenden Fragen, nachdem bei den Trägern des finanziell angeschlagenen Klinikenverbunds in Koblenz über ein Sanierungskonzept und mittlerweile mehr oder minder unverhohlen über eine mögliche Schließung des Paulinenstifts in Nastätten gesprochen wird.