Plus Lahnstein/Braubach

Partys in Lahnstein, Braubach und Koblenz: Rhein in Flammen begeistert Zehntausende

Von Ulrike Bletzer

i Das Feuerwerk auf der Festung Ehrenbreitstein stellte den Höhepunkt von Rhein in Flammen dar. Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle

Während so gut wie alle anderen ausgelassen feiern, bereiten sie sich auf den „Worst Case“, den schlimmsten aller anzunehmenden Ernstfälle vor. 18 Uhr am Samstagabend in der Feuerwache Nord in der Didierstraße: Die Lahnsteiner Feuerwehr trifft sich im Vorfeld von „Rhein in Flammen“ zur Einsatzbesprechung. An welchen Stellen auf dem Festgelände sind wie viele Einsatzkräfte positioniert? Und was genau ist zu tun, wenn tatsächlich etwas passiert?