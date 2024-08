Partnerschaft mit Landeskommando: Limburg fördert Aufbau eines Heimatschutzes

Limburg ist ein Drehkreuz des Verkehrs, die A 3 als Nord-Süd-Verbindung und die B 49 als Ost-West-Verbindung, hinzu kommen noch die ICE-Strecke und die Bahnstrecken durch das Lahntal, in den Westerwald und nach Frankfurt. Diese Verkehrsachsen werden auch in einer Landes- oder Bündnisverteidigung eine große Rolle spielen. Und diese Infrastruktur gilt es zu schützen.

Die Limburger Stadtverwaltung unterstützt bei der Aufstellung des Heimatschutzes. Die Partnerschaftsurkunde unterzeichneten Bürgermeister Marius Hahn (rechts) und Erster Stadtrat Michael Stanke (links) in Anwesenheit von Oberstleutnant Tilman Engel.

Die Limburger Stadtverwaltung unterstützt bei der Aufstellung des Heimatschutzes. Die Partnerschaftsurkunde unterzeichneten Bürgermeister Marius Hahn (rechts) und Erster Stadtrat Michael Stanke (links) in Anwesenheit von Oberstleutnant Tilman Engel. Foto: Stadt Limburg/Johannes Laubach/privat

Anzeige

Die Krisenherde auf der Erde, die auch den Krieg nach Europa zurückgebracht haben, machen es notwendig, sich stärker mit der Frage der Bündnis- und Landesverteidigung, aber auch mit einer gesamtgesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit zu befassen. Ein Teil davon ist eine einsatzbereite Reserve der Bundeswehr.

Die Stadt Limburg als Arbeitgeberin ist mit dem Landeskommando Hessen nun eine Partnerschaft für den Reservedienst eingegangen. Besiegelt wurde diese Partnerschaft durch die Unterschriften von Bürgermeister Marius Hahn und dem Ersten Stadtrat Michael Stanke sowie Brigadegeneral Bernd Stöckmann.

Infrastruktur soll geschützt werden

Als Vertreter des Landeskommandos warb Oberstleutnant Tilman Engel bei der Unterzeichnung im Stadthaus für einen aktiven Beitrag im Heimatschutz. „Es ist notwendig, bei einer Landes- und Bündnisverteidigung die verteidigungswichtige Infrastruktur in der eigenen Region zu schützen. Das bedeutet zum Beispiel auch die Versorgung, Betankung, Übernachtung von Soldatinnen und Soldaten zu sichern“, verdeutlichte er laut Pressebericht der Stadt Limburg.

Der Verteidigungsfall sei keineswegs gleichbedeutend mit flächenhaften Gefechtslagen, sondern bedeute, gegen verschiedene Arten von hybriden Angriffen gegen kritische Infrastruktur gewappnet und auch auf deren Ausfall vorbereitet zu sein. Dabei komme Hessen mit seiner zentralen Lage eine besondere Bedeutung zu.

Mitarbeiter der Verwaltung werden freigestellt

Mit der vom Magistrat beschlossenen Partnerschaft erklären sich das Landeskommando und die Stadtverwaltung bereit, bei der Aufstellung des Heimatschutzes zusammenzuarbeiten. „Die Unterstützung ist bei uns in der Politik und auch in der Verwaltung völlig unstrittig. Es ist dringend geboten, auf die zunehmenden und näher rückenden Krisenherde zu reagieren. Mit dem Reservedienst rückt die Frage einer Verteidigungsbereitschaft auch wieder stärker in die Zivilgesellschaft. Das ist auch gut so“, verdeutlichte Bürgermeister Hahn.

Oberstleutnant Engel ist seit vier Jahren unterwegs, um Unternehmen und Behörden für das Thema zu sensibilisieren und für die Unterstützung des Aufbaus des Heimatschutzes mit einem Reservedienst zu gewinnen. „Die Reaktionen sind grundsätzlich positiv, und die Bereitschaft ist vorhanden, den Reservedienst zu unterstützen. Es ist notwendig, frühzeitig entsprechende Strukturen aufzubauen, denn die Verbreitung von Chaos wird sicherlich auch Ziel von möglicherweise eskalierenden Konflikten sein“, erklärte er. Den Verwaltungen komme dabei eine besonders wichtige Aufgabe zu.

Mit der Partnerschaft erklärt die Stadt als Arbeitgeberin ihre grundsätzliche Bereitschaft, freiwillig übende Reservisten im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten und operativen Anforderungen für den Reservedienst freizustellen. Mit dem Landeskommando wird die Stadt in der Belegschaft auf die Möglichkeit aufmerksam machen. Die Ausbildung soll mit anderen Reservisten aus Hessen im kommenden Jahr beginnen.

Heimatschutzregiment 5 wird in Wiesbaden aufgestellt

Nach Angaben von Engel sind inzwischen fast 300 Städte, Landkreise und privatwirtschaftliche Arbeitgeber eine entsprechende Partnerschaft eingegangen. Im Oktober dieses Jahres will das Landeskommando Hessen in Wiesbaden das Heimatschutzregiment 5 aufstellen, das rund 1200 Dienstposten, aufgeteilt auf bis zu zehn Kompanien, umfassen wird. Das neue Regiment soll vor allem aus Reservedienstleistenden aus Hessen bestehen.