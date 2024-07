Plus Diez Partnerin mit Baseballschläger bedroht: Wiedersehen vor Gericht Von Thorsten Kunz i Verhandlungssaal des Amtsgerichts Diez Foto: Till Kronsfoth Epische Streitereien zum Ende ihrer Beziehung führten nun für einen 39-Jährigen, der sich derzeit in Limburg in Untersuchungshaft befindet, und seine 33-jährige frühere Freundin zu einem Wiedersehen vor dem Amtsgericht Diez. Lesezeit: 3 Minuten

Dem Mann wurde vorgeworfen, seine damalige Freundin im Juni des vergangenen Jahres zunächst an einem Badesee bei Hundsangen am Verlassen des Wassers gehindert, Glasflaschen nach ihr geworfen und sie am Badesteg mit Ausrufen wie „Du sollst sterben!“ und „Verreck doch!“ mehrfach mit dem Kopf unter Wasser gedrückt zu haben. Abends habe ...