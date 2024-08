Plus Bad Ems Parade toller Oldtimer: Schätze auf vier Rädern rollten durch Bad Ems Von Ulrike Bletzer i Ein KDF Typ 82 mit dem Baujahr 1943 war das älteste Fahrzeug, das kürzlich durch Bad Ems rollte. Foto: Ulrike Bletzer „Vier, drei, zwei, eins – und los!“ Countdown und die Startflagge schwenken: Einmal pro Minute, 75 Mal hintereinander, zelebriert Annette Renner dieses Ritual, das die Teilnehmer der 14. ADAC Mittelrhein Classic auf die Reise schickt. Lesezeit: 4 Minuten

Und das vor malerischer Kulisse: Häcker’s Grand Hotel in Bad Ems ist seit vielen Jahren Start- und Zielpunkt dieses Oldtimer-Schaulaufens, bei dem sich Kostbarkeiten aus vielen Jahrzehnten Automobilgeschichte den mehr oder weniger fachkundigen Blicken des Publikums präsentieren. So auch am vergangenen Samstagvormittag. „Immer wieder eine echte Augenweide“, findet eine Zuschauerin stellvertretend ...