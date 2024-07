Plus Diez

Paddlergilde Diez: Jubiläum mit toller Strandparty gefeiert

Von Thorsten Kunz

i Paddlergilde feiert ihr Jubiläum mit toller Strandparty Foto: Thorsten Kunz

Strahlender Sonnenschein und kühles Nass – für Hunderte Besucher aus Diez und der Region die ideale Voraussetzung für einen Ausflug an die Aarmündung in Diez zum Bootshaus der Paddlergilde. Die feierte dort am vergangenen Sonntag den Abschluss ihres 100-jährigen Jubiläums und ließ es richtig krachen.