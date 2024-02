Plus Dahlheim Ortsdurchfahrt wird zur Baustelle: Zig Bagger wühlen sich durch Dahlheim Große Teile von Dahlheim sind eine Baustelle. Die Ortsdurchfahrt von Wellmich kommend bis zum Ortsausgang in Richtung Dachsenhausen wird auf etwa 870 Metern komplett neu gemacht, Wasser- und Abwasserrohre sowie Glasfaseranschlüsse verlegt. Rund 5 Millionen Euro kostet das Ganze. Ob die Arbeiten, wie angekündigt, im Frühjahr fertiggestellt sind, muss abgewartet werden. Von Michael Stoll

Lkw fahren Abraum weg, Bagger wühlen sich lautstark durch den Untergrund und mittendrin, an der Kreuzung Weiherstraße/Wellmicher Straße, steht Ortsbürgermeister Marco Jost. Er ist täglich auf der Riesenbaustelle, fungiert als Ansprechpartner für die Arbeiter, etwa wenn es Unvorhergesehenes zu koordinieren gibt. In seiner Privatwerkstatt wird dann eben auch mal an ...