Plus Diez

Oraniensteiner Konzert in Diez: Virtuoses Klangerlebnis mit Fagott und Klavier

Von Anneke Jung

i Fagottist Theo Plath und Pianist Aris Alexander Blettenberg widmeten sich in ihrem Konzert „Lost Times“ auf Schloss Oranienstein der Musik der späten Romantik und des Impressionismus. Foto: Anneke Jung

Das war mal ein ausgefallenes Hörerlebnis, das den Besuchern in der Schlosskapelle in Oranienstein geboten wurde. Kammermusik, bei der das Fagott so exponiert zu erleben ist, gibt es ausgesprochen selten. Wenn dann noch Musik auf höchstem Niveau geboten wird, ist das schon etwas Besonderes.