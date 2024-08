Plus Bad Ems

Oldtimer ziehen Blicke in Bad Ems auf sich: ADAC Mittelrhein Classic vor Häcker’s Grand Hotel

Von Ulrike Bletzer

i Bei der ADAC Mittelrhein Classic vor Häcker’s Grand Hotel in Bad Ems gingen insgesamt 74 Oldtimer unterschiedlichster Couleur an den Start. Foto: Ulrike Bletzer

Der Chrom blitzte nur so um die Wette, als am Samstagvormittag bei der ADAC Mittelrhein Classic vor Häcker’s Grand Hotel in Bad Ems insgesamt 74 Oldtimer unterschiedlichster Couleur an den Start gingen. Luxuskarossen der Marken Porsche, Ferrari oder Cadillac befanden sich ebenso darunter wie Vehikel für den kleineren Geldbeutel, darunter etwa der Fiat 500 F oder der gute alte VW-Käfer – allesamt von ihren Besitzern liebevoll gepflegt und auf Hochglanz poliert.