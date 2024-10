Oktoberfest in Limburg: O'zapft wird auf dem Marktplatz

Für viele Menschen ein fester Termin in jedem Jahr und sehnsüchtig erwartet ist das Oktoberfest auf dem Marktplatz in Limburg. Neben dem zünftigen Programm in der Markthalle, das von der Agentur NA+1 umgesetzt wird, runden die Fahrgeschäfte und Buden der Schausteller auf dem Marktplatz die Limburger „Wiesn“ ab.

Seit vielen Jahren ist das Oktoberfest ein beliebtes Fest in Limburg und Umgebung. Es lockt zahlreiche Besucher mit seinen Fahrgeschäften, Buden und natürlich guter Stimmung zum Feiern ein.

Bereits zum 74. Mal findet ab Donnerstag, 17. Oktober, in der Markthalle in der Ste.-Foy-Straße der Fassbieranstich im „5-Sterne Stadl“ statt. Stilsicher in Dirndl und Lederhosen wird zu eingängiger Musik von Bands und DJs bis Montagabend im Stadl gefeiert.

Am Freitag, 18. Oktober, ab 15 Uhr beginnt dann auch der Rummel auf dem Gelände des Marktplatzes, der das Oktoberfest mit bis zu 40 Buden und Fahrgeschäften komplettiert.

Die vielen Besucherinnen und Besucher aus Limburg und der Umgebung können bei gebrannten Mandeln, Pommes rot-weiß, Kaltgetränken, Zuckerwatte und vielen weiteren Leckereien die Fahrgeschäfte auf der Limburger „Wiesn“ erkunden, informiert die Stadt in einer Ankündigung.

Dabei kommt keiner zu kurz: Ob für Adrenalinjunkies, die in Top Spin, Taumler oder einer Familienachterbahn den Puls ordentlich in die Höhe schnellen lassen, oder die kleinen Besucher bei Entchen angeln, Dosenwerfen und Lose ziehen – ein breites Angebot wartet auf die Gäste. Von Weitem ist jetzt bereits das Riesenrad zu sehen, das auf dem Fest nicht fehlen darf, eröffnet es doch so manchem Fahrgast eine atemberaubende Aussicht über die Stadt. Ebenso traditionsreich und von Weitem zu hören und zu sehen ist das Feuerwerk der Schausteller, das am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr den Nachthimmel über dem Fest erleuchtet.

Der Dienstag, 22. Oktober, ist der Familientag und gleichzeitig der letzte Tag des Oktoberfestes. Familien erhalten an diesem Tag vergünstigte Preise, die durch die Coupons des Gutscheinhefts der Stadt nochmals reduziert werden. Das ermöglicht Kindern und Erwachsenen, die Attraktionen zu reduzierten Konditionen ein letztes Mal zu nutzen. Das Gutscheinheft liegt im Bürgerbüro, der Tourist-Info, im Stadthaus und in den Geschäften in der Innenstadt sowie der Werkstadt kostenlos aus.

Für den Oktoberfestplatz zeigt sich die Stadt Limburg verantwortlich. Die Events in der Markthalle verantwortet die Agentur NA+1. Ein Team von Sicherheitskräften ist für einen ruhigen und reibungslosen Ablauf auf dem gesamten Oktoberfest verantwortlich. Neben WC-Anlagen in der Markthalle stellt die Stadt auch auf dem Außengelände separate Toiletten zur Verfügung. Parkplätze stehen innenstadtnah ausreichend zur Verfügung. Der Festplatz kann von dort fußläufig oder mit der Stadtlinie und dem LahnStar gut erreicht werden. Aufgrund des Oktoberfestes sind alle Dienststellen der Stadt Limburg am Montag, 21. Oktober, ab 11 Uhr geschlossen. red

Informationen, Tickets und vieles mehr zu den Veranstaltungen in der Markthalle gibt es unter na1.de/limburger-oktoberfest