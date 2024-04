Plus Diez Offizielle Übergabe: Neuer Einsatzwagen für DRK Diez verbessert Notfallversorgung Von Rolf-Peter Kahl i Ein Teil der geladenen Gäste gruppierte sich vor dem neuen Krankentransportwagen „Henry“ des DRK-Ortsvereins Diez zum Erinnerungsfoto. Foto: Rolf-Peter Kahl Grund zum Feiern für den DRK-Ortsverein Diez und Umgebung: Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und trafen sich zu einer Feierstunde im Vereinsheim in der Werner-von-Siemens-Straße im Diezer Industriegebiet. Anlass war die Indienststellung eines neuen Einsatzfahrzeuges der Rotkreuzler. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen Krankentransportwagen (KTW) auf Basis eines Volkswagen Crafter, der für die Diezer in den Einsatz gehen wird. Lesezeit: 1 Minute

„Das Neufahrzeug wird nicht nur den Dienst unserer Gemeinschaft verbessern, sondern auch als Einsatzfahrzeug für die Schnelleinsatzgruppe des Rhein-Lahn-Kreises dienen, ein weiteres wichtiges Standbein in der humanitären Arbeit des Ortsvereins“, so der Vorsitzende des Ortsvereins Michael Schnatz. Das Fahrzeug kostet rund 150.000 Euro und wird mit Finanzmitteln des Landes in ...