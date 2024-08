Plus Aar-Einrich

Noch offene Posten in Rathäusern der VG Aar-Einrich: Räte entscheiden über Bürgermeister

i Bei der Kommunalwahl am 9. Juni hatten die Bürger Gelegenheit, einen Ortsbürgermeister zu wählen. Doch nicht in allen Orten kam es zu einem Ergebnis. Foto: Uli Pohl

Bei den Wahlen für das Amt des Ortsbürgermeisters am 9. Juni erzielten die jeweiligen Kandidaten in Gutenacker und Eisighofen keine Mehrheit. Jürgen Maxeiner kommt in Gutenacker nur auf 33,75 Prozent der Stimmen. Egbert Michael Lux lag am Ende der Auszählung in Eisighofen bei 31,82 Prozent. Die Folge war eine erneute Ausschreibung für das Votum um das Amt im Rathaus und ein neuer Wahltermin, der auf Sonntag, 8. September, festgesetzt wurde.