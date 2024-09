Lahnstein

Nichts geht mehr in Lahnstein: Defekter Bus sorgt für Verkehrschaos

i Defekter Bus sorgt für Verkehrschaos Foto: tl

Was in dem sensiblen Verkehrsgebilde im Stadtgebiet von Lahnstein in Zeiten der Brückensperrung passiert, wenn mal etwas schief läuft, bekamen die Verkehrsteilnehmer am Mittwochnachmittag zu spüren: Weil ein Bus auf der Rudi-Geil-Brücke defekt war, ging auf Lahnsteins Straßen über zwei Stunden fast nichts mehr.