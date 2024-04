Plus Diez

Nicht zum ersten Mal vor Gericht: 36-Jähriger aus der VG Diez muss sich wegen Betrug verantworten

Von Thorsten Kunz

i Ein Handyversand, der laut Staatsanwaltschaft nie stattfand, war jüngst ein Thema vor dem Diezer Amtsgericht. Foto: Peter Steffen/picture alliance / dpa

„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht.“ An dieses bekannte Sprichwort konnte man sich gerade bei einem Prozess am Amtsgericht Diez erinnert fühlen. Auf der Anklagebank saß ein 36-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde (VG) Diez, der in seinem Vorstrafenregister seit 2002 bereits 24 Einträge gesammelt hatte, meist wegen Diebstählen oder Betrügereien.