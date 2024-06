Plus Limburg

Neun Menschen starben: Die Geschichte des vergessenen Dombunkers

Von Dieter Fluck

i Das war der Ein- und Ausgang des Dombunkers im Garten des früheren Landratsamtes. Der Stollen wurde 1996 zugemauert, später für Fledermäuse mit zwei Schlitzen versehen. Das Relikt aus vergangenen Kriegszeiten ist heute mit Efeu zugewachsen, das für diese Aufnahme beiseitegeschoben wurde. Foto: Dieter Fluck

Unser Bericht über den ehemaligen Dombunker, an den künftig am Lahnuferweg gegenüber der Rabeninsel eine Hinweistafel erinnern soll, hat in der Leserschaft unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Teils sind es bewegende Erlebnisse, an die sich alte Limburger noch erinnern können. In dem Bunker waren gegen Ende des Zweiten Weltkrieges bei schweren Kämpfen am 26. März 1945 neun Einwohner ums Leben gekommen, die dort Schutz gesucht hatten.