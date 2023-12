Plus Nastätten/Rhein-Lahn Neues Mitglied: Feuerwehrwerkstatt Nastätten auf Wachstumskurs Die Verbandsgemeinde Aar-Einrich hat dem Beitritt zur Feuerwehrwekstatt Nastätten zugestimmt. Bald könnte das Dienstleistungszentrum für die Einheiten flächendeckend zuständig sein. Von Thorsten Stötzer

Seit rund drei Jahren ist die gemeinsame Feuerwehrwerkstatt in Nastätten in Betrieb. Nun zeichnet sich ab, dass sie bald die Ausdehnung erreicht, die ihre Befürworter sich von Anfang an gewünscht haben. In der jüngsten Zweckverbandsversammlung in Nastätten gab es bereits eine formelle Neuaufnahme. Zu den „Gründungsmitgliedern“, den Verbandsgemeinden Nastätten, Bad ...