Neues Gesundheitszentrum eröffnet: Radiologische Praxis jetzt in der Limburger Werkstadt

15 Jahre nach ihrer Eröffnung ist die Limburger Werkstadt mit einem vierten Bauabschnitt um weitere 4700 Quadratmeter Nutzfläche erweitert worden.

Auf dem Gelände der ehemaligen Jump-Arena wurde jetzt ein Gesundheitszentrum eröffnet. Bereits eingezogen ist eine Radiologische Praxis, die ihren Sitz vom Neumarkt in die Werkstadt verlegt hat. Weitere Räume wird außerdem ein Hörakustiker belegen, der hier mit der „Hörwerkstadt“ ein Kompetenzzentrum betreiben will. Außerdem will das in der Hospitalstraße ansässige ...