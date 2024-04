Plus Limburg Neues Drachenboot für Kanusportlerinnen: Auf dem Wasser ist der Brustkrebs kein Thema i Die erste Fahrt mit dem „Limburger Domdrachen“ auf der Lahn Foto: Andreas E. Müller Sie haben ein gemeinsames Schicksal, eine gefährliche Diagnose: Brustkrebs. Alle haben gegen den Krebs angekämpft mit dem starken Willen, weiterleben zu wollen. Nun sitzen sie im doppelten Wortsinn im gleichen Boot. Sie paddeln. Lesezeit: 3 Minuten

In einer Feierstunde wurde den „Limburger Domdrachen“ – so nennen sich die Frauen der Pink Paddling-Gruppe des Kanu Clubs im Eisenbahnersportverein (ESV) Blau-Weiß Limburg – ein neues Drachenboot übergeben und zu Wasser gelassen. „Ich kann, weil ich will, was ich muss.“ Dieses Motto steht auf ihrem bisherigen Drachenboot. Nun haben ...